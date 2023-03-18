إصابة مسن ونقله إلى المستشفى بسبب خلافات عائلية في بورسعيد

أصيب مسن مساء اليوم بعد أن اعتدى عليه أبناؤه لخلافات عائلية سابقة في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف «م.ح.ف» 61 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

الأبناء ضربوا الأب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن أبناء المسن اعتدوا عليه لخلافات عائلية سابقة ويجري ضبط الأبناء لمعرفة ملابسات الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.