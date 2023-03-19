بدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل ولاء زايد «صيدلي حلوان»

بدأت جلسة محاكمة الـ7 متهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والتي تعقد أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ويواجهون فيها تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الضحية لمحاولة إرغامه على تطليق زوجته الثانية.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

التلويح بالعنف واستعراض القوة

وخضع المتهمون جميعًا بعد القبض عليهم من قبل مباحث قسم شرطة حلوان، إلى جلسة تحقيق مكثفة أمام النيابة العامة، والتي وجهت لهم تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، لترويع المتهم وتخويفه.

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، قد أصدرَت بيانًا وضحت فيه تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، والذي بين أن المتهمين الـ7 استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف، وهددوا الضحية ولاء زايد المجني عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل.