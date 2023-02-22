دفاع صيدلي حلوان يطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين: «حتى لا يسألكم يونس»

تستمع محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى طلبات الدفاع بالحق المدني في قضية المجني عليه ولاء زايد، المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، الذي قال إن الواقعة مأساة هزت وجدان الرأي العام، وصداها مخيمًا على كل بيت.

وتابع محامي «صيدلي حلوان»، أن المجني عليه قتل داخل منزله بعصا البيسبول التي استخدمها المتهمين، وعلى مرأى ومسمع من طفله يونس، المتهمين أزهقوا روحه قبل أن يلقوه من أعلى وادعوا أنه انتحر، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين ارتكبوا جريمة لا تغتفر، «وقعوا أقصى عقوبة لكي لا يسألكم يونس عنها في أحد الأيام، كما طلبها بالأمس».

وأضاف دفاع المجني عليه، أمام هيئة المحكمة في مرافعته، قائلًا: نحن أمام أسرة فقدت عائلها الوحيد، وطفلًا أصبح يتيمًا ولطيمًا بأيدي أمه وأسرتها، نحن مليئين بالحسرة على ما حدث من القتل المعنوي، وقهر الرجال والتعذيب والاحتجاز والإذلال، فلا الزوج أصبح زوجًا، ولا الزوجة أصبحت زوجة.