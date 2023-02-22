دفاع زوجة صيدلي حلوان: الضحية حاول إنهاء حياته أكثر من مرة

استمعت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة دفاع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، الذي قال إن الضحية حاول التخلص من حياته أكثر من مرة.

وحسب تحريات مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة، تبين أن مشادة نشبت بين المجني عليه ولاء زايد المعروف إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، وزوجته الأولى وأسرتها بسبب خلافات بينهما، ورغبتهم في تطليقه لزوجته الثانية وإرغامه على ذلك.

وخلال المشادة التي حدثت بين المتهمين الـ7 والمجني عليه، أرسل عدة رسائل إلى زوجته الثانية وشقيقته ووالدتها، طالبًا إغاثته من بين أيديهم، وهاتفت والدته حارس العقار الذي يقطن فيه لمساعدته.

وحين صعود حارس العقار إلى شقة المجني عليه ولاء زايد «صيدلي حلوان»، نهره المتهمين بالتدخل بينهم، مؤكّدًا له أنَّ المشاكل التي بينهم هي مشاكل وخلافات أسرية ولا علاقة له بالتدخل فيها.