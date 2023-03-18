هيئة الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن الطقس في المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس في المحافظات مع تعرض البلاد إلى ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة حتي يوم الجمعة المقبل 24 مارس بالإضافة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق حتى يوم الإثنين 20 مارس.

موعد تحسن الطقس في المحافظات

وعن موعد تحسن الطقس في المحافظات أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد بداية من يوم الثلاثاء المقبل 21 مارس ارتفاعا في درجات الحرارة بقيمة تترواح من 3 إلى 5 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

وحول موعد تحسن الطقس في المحافظات يشهد يوم الإثنين 20 مارس طبقا للأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح لسقوط أمطار تتراوح بين 30 إلى 40%، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية تصل إلى 30%، وتنشط الرياح على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وجنوب سيناء.

فرص سقوط الأمطار

وتنعدم فرص سقوط الأمطار بداية من يوم الثلاثاء المقبل والذي يعد موعد تحسن الطقس في المحافظات إذ تأثر ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على مختلف المحافظات، وتستمر حتى يوم الجمعة 24 مارس، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية إلى مرض الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بتوخي الحذر.