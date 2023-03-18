حكم قضائي يلزم محامي ترامب بالشهادة في قضية «وثائق مارالاجو»

قالت مصادر مطلعة لشبكة ABC News الأمريكية، إن قاضيا فيدراليا أمر بوجوب تقديم محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شهادة إضافية أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في تعامل ترامب مع الوثائق السرية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي بمنزله مارالاجو بفلوريدا.

بيريل هوبل يصدر أمرا لمحامي ترامب بتقديم شهادة إضافية

أصدر القاضي بيريل هوبل أمره لمحامي ترامب ايفان كوركوران، الذي مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، بتقديم شهادة إضافية بشان وثائق مارالاجو، وأوضح المصدر في أمر قضائي أن المدعين بوزارة العدل الأمريكية استوفوا شروط استثناء الجريمة لكوركوران.

ومن المحتمل أن يصبح محامي ترامب أحد أكثر الشهود أهمية في التحقيق الجنائي للمستشار الخاص جاك سميث في سوء التعامل المحتمل مع السجلات السرية بعد رئاسة ترامب وإعاقة سير العدالة.

ويشكل القرار خسارة أخرى للرئيس السابق ترامب في المحكمة، حيث حاول فريقه وحلفاؤه، منع محققي سميث من معرفة المحادثات المباشرة التي أجراها الرئيس السابق مع بعض مستشاريه المقربين.

محامي ترامب أحد أكثر الشهود أهمية في التحقيق الجنائي

من جانبه، انتقد متحدث باسم ترامب القرار، وقال: «عندما يستهدف المدعون المحامين، فهذا عادة مؤشر جيد على أن قضيتهم الأساسية ضعيفة للغاية، إذا كانت لديهم قضية حقيقية ، فلن يحتاجوا إلى ممارسة ألعاب فاسدة مع الدستور».

وتابع: «لكل أمريكي الحق في التشاور مع المحامين وإجراء مناقشات صريحة - فهذا يعزز الالتزام بالقانون. سنحارب وزارة العدل على هذه الجبهة وكل الآخرين الذين يهددون الحقوق والقيم الأمريكية الأساسية».

ووفقا للتقرير، يعد التطور أمر مهم بشكل خاص بسبب الاتهامات التي كان من الممكن أن يوجهها المدعون بشأن ترامب.