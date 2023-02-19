الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر يقرر تلقي الرعاية الصحية في منزله

أعلنت مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق، جيمي كارتر، البالغ من العمر 98 عاما، أنه يتلقى رعاية صحية في منزله بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

أكبر رئيس أمريكي علي قيد الحياة

وذكرت المؤسسة في بيان أن الرئيس الأمريكي السابق، قرر أن يقضي وقته المتبقي في بيته ومع عائلته لتلقي الرعاية الصحية في المنزل، وبطاقم طبي صغير بدلاً من تدخل طبي إضافي.

وتولى أكبر رئيس أمريكي سابق سنا على قيد الحياة رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من 1977 إلى 1981، كما يعد أكبر رئيس أمريكي سابق مازال علي قيد الحياة.

وفي خلال فترة ولايته، واجه الكثير من التحديات علي صعيد السياسية الخارجية، كما هزم الدميقراطيون في انتخابات إعاداة ترشحة للرئاسة لصالح الجمهوري، رونالد ريجان.

كارتر حصل علي جائرة نوبل للسلام في عام 2002

وقام كارتر بتأسيس مركز لتعزيز التنمية والصحة وفض النزاعات في أنحاء العالم عام 1982 وذلك بعد مغادرته البيت الأبيض مباشرة، كما حصل في عام 2002 علي جائرة نوبل للسلام علي خلفية «عقود من جهود الدؤوبة لإيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية».

بدأت تدهور حالة كارتر في عام 2019 حيث عاني من سلسلة من المشكلات الصحية وتطلبت دخوله إلى المستشفى عدة مرات، وفي الوقت الحالي حالة المرض لا يرجي له الشفاء، لذلك تلقي رعاية نهاية الحياة بدلا من الخوض للمزيد من العلاج.