الكشف مجانا على 1695 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

انطلقت قافلة طبية بقرية السلام بمركز الزرقا بمحافظة دمياط وتستمر على مدار يومين، لتأتي استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التي يجري تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تحويل 32 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إنه جرى خلال القافلة الطبية بدعم من وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1695 مواطنا، كما جرى تحويل 32 حالة من بينهم لتلقي استكمال العلاج اللازم في المستشفيات، هذا إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة، وإجراء 374 تحليل معملي، وفحص 18 حالة بالأشعة، والكشف على 29 حالة بالسونار.

عيادات متنقلة بكافة التخصصات

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ببيان أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة في جميع التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يجري دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.