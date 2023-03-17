قافلة طبية لمختلف التخصصات بوادي القمر بالإسكندرية.. صرف الأدوية مجانا

انطلقت في منطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، مساء اليوم، قافلة طبية متكاملة إلى جانب معرض ملابس مجانية لمختلف الأعمار ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف على الاعتلال الكلوي للمواطنين، تحت رعاية حزب مستقبل وطن ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

كشوفات طبية وملابس مجانية

وضمت القافلة الطبية التي أشرف عليها نائبة الاسكندرية إحسان شوقي عبد السلام عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة عن حزب مستقبل وطن، مختلف التخصصات الطبية باطنة وأطفال وأسنان وجلدية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية مجاناً على المرضى.

فى خدمة أهالينا

وقالت النائبة إحسان شوقى عبد السلام عضو مجلس النواب لـ«الوطن» إن هذه القافلة تأتي ضمن مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف على الاعتلال الكلوي وهي واحدة من عدد من القوافل التي تقيمها في مختلف مناطق دائرة الدخيلة لأننا نعمل لخدمة أهالينا بالدائرة وحتى لا نكلف الأهالي قمنا بوضع صيدلية ضمن التخصصات ليتم صرف العلاج للمرضى ووضعنا كمية كبيرة من الملابس لمختلف الأعمار رجالي وحريمي وأطفال دون أي مقابل لمساعدة غير القادرين.

مساعدات شهرية

وأضافت عضو مجلس النواب أنه أثناء القافلة جرى تخصيص مجموعة من الشباب للتعرف على الحالات الاجتماعية الأكثر احتياجا لتقديم مساعدات شهرية.

سعداء بالمشاركة

وأوضحت الدكتورة إسراء عبد الجليل طبيبة الأسنان لـ«الوطن» أنها سعيدة بتلك المشاركة في القافلة وخاصة أنها تستهدف أهالينا الذين يحتاجون الرعاية الصحية بالمناطق الشعبية.

وأضافت الدكتورة صفاء جعفر، نحن كأطباء لا ننتظر تكليف من المديرية أكثر مما نسعى إلى المشاركة في هذا القوافل لأداء رسالتنا الطبية والذهاب إلى الأهالي بالقرب من منازلهم لتوقيع الكشف الطبي الذي يستحقونه عليهم.