خريطة فصل التيار الكهربائي في المحافظات اليوم.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن فصل التيار الكهربائي اليوم الأحد، في محافظات المنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وفقا لشركات الكهرباء بالمناطق المتأثرة بقطع الكهرباء، للصيانة الدورية خلال الفترة الصباحية.

وأهابت شركات الكهرباء بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي اليوم توفير مغذي بديل فترة قطع الكهرباء خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمناطق الخدمية.

فصل التيار الكهربائي

تنشر «الوطن» خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم:

المنوفية: فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات شبين الجديدة بقطاع كهرباء المنوفية من الساعة 8 صباحا للساعة 12 صباحا.

الدقهلية: عن مدن بلقاس ودكرنس وميت سلسيل والمنزلة وميت غمر والسنبلاوين ونبروه واجا من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

دمياط: حدت شركة كهرباء شمال الدلتا مواعيد قطع الكهرباء بمدن الشعراء والروضة وكفر سعد من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا في مدن قلين وشمال دسوق وسيدي سالم وبيلا وفوه.