خريطة فصل التيار الكهربائي 4 ساعات خلال أسبوع بالمنوفية.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار عن محطة محولات شبين الجديدة لعدة أيام خلال الفترة الصباحية للصيانة، وقدمت الشركة اعتذارها عن فصل التيار الكهربائي للصيانة لتقديم خدمة أفضل، ودعت الشركة المواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء بتوفير تغذية بديلة عن الفترة الصباحية خاصة أصحاب المستشفيات الأمكان الخدمية.

فصل التيار الكهربائى

وتنشر «الوطن»، بيان بأماكن فصل التيار الكهربائي طوال الأسبوع بشبين الجديدة بالمنوفية، ومواعيد قطع الكهرباء ومواعيد عودة التيار الكهربائي:.

الأحد: فصل التيار الكهربائي عن البريد والطب البيطري وكفر مصيلحة ومصنع الأعلاف والبر الشرقي .

الإثنين: قطع الكهرباء عن المرور وتأمين الصحي والأبنية التعليمية وميدان سلطان حسين والبنوك وعمارات الري.

الثلاثاء: انقطاع الكهرباء عن مجمع المحاكم ومستشفى الهلال والكنيسة وميدان شرف وجزء من البر الشرقي ومنشاة عصام ومنشاة بخاتي وشعب شنوان.

الأربعاء: قطع التيار الكهربائي عن الدلاتون واصطباري والعسالتة وشبرا خلفون والحفايظة وحمزة والبحر وعكرمة وجزء من شنوان.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

حددت شركة جنوب الدلتا للكهرباء مواعيد فصل التيار الكهربائي عن المناطق المتأثرة بقطع الكهرباء لمدة 4 أيام عن عدة مناطق بمدينة شبين الجديدة من الساعة 8 صباحا للساعة 12 ظهرا طوال مدة الفصل.