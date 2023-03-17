خريطة فصل التيار الكهربائي غدا بالمحافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تتعرض غدا السبت عدة قرى ومدن لفصل التيار الكهربائي للصيانة في أكثر من محافظة، وفقًا لإعلان شركات الكهرباء، حيث أوضحت خريطة انقطاع التيار غدًا ليتثنى للمواطنين توفير مغذي بديل خلال فترة الانقطاع خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز.

وأكدت شركات الكهرباء، أن الصيانة تستهدف تقديم خدمة أفضل لمشتركيها، موضحة أن مواعيد فصل التيار عادة تكون بالفترة الصباحية.

فصل التيار الكهربائى

تنشر «الوطن»، بيان بالمدن والمحافظات المعرضة لفصل التيار الكهربائي غدا السبت:.

المنوفية: فصل التيار الكهربائي بكفور الرمل بمحطة كهرباء المنوفية من الساعة 6 صباحا للساعة 9 صباحا، بينما يتم قطع الكهرباء عن مدينة بركة السبع من الساعة 7 صباحا للساعة 10 صباحا.

أماكن فصل التيار الكهربائي

القليوبية: قطع التيار الكهربائي عن مدينة قليوب ومدينة بنها بمحافظة المنوفية من الساعة 8 صباحا للساعة 11 صباحا.

مواعيد فصل التيار الكهربائى

الغربية: تتعرض محولات طنطا لفصل التيار الكهربائي من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 صباحا للصيانة بمحطة كهرباء هيلانة.