اللقطات الأولى لزلزال الإكوادور.. قوته 6.7 درجة (فيديو)

أعلن مركز رصد الزلازل الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، وكان مركزه على بعد 80 كيلومترا جنوب جواياكيل بالإكوادور، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وذكرت تقارير أنه تم إجلاء المواطنين من وسط مدينة «جواياكيل»، ورصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال الذي أصاب الناس بحالة من الهلع والذعر.

#ECUADOR#URGENTE Evacuación en el centro de Guayaquil tras el #sismo de magnitud preliminar 6.7. El epicentro se localizó a 6 km al NNE de Baláo, a una profundidad de 65,7 kilómetros. #RochexRB27#earthquake #Terremoto #Temblor https://t.co/sR3VBThEsQ pic.twitter.com/PaXS8fQbDb — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 18, 2023

الإكوادور تقع على حلقة النار

تقع الإكوادور علي حلقة النار في المحيط الهادي كما تشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر، ويضربها زلازل صغيرة وكبيرة مدمرة، إذ أنه في 16 أبريل 2016 تعرضت لزلزال أسفر عن وفاة أكثر من 650 شخصا.

وضرب زلزال في عام 1906 الإكوادور وبلغت شدته 8.8 درجة، وزلازل آخر بالقرب من الحدود مع بيرو في عام 1942 وبلغت قوته 7.2 درجة.