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اللقطات الأولى لزلزال الإكوادور.. قوته 6.7 درجة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:22 م | السبت 18 مارس 2023
زلزال الإكوادور

زلزال الإكوادور

أعلن مركز رصد الزلازل الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة ضرب منطقة جواياس الساحلية بالبلاد، وكان مركزه على بعد 80 كيلومترا جنوب جواياكيل بالإكوادور، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

وذكرت تقارير أنه تم إجلاء المواطنين من وسط مدينة «جواياكيل»، ورصدت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزلزال الذي أصاب الناس بحالة من الهلع والذعر.

 

الإكوادور تقع على حلقة النار

تقع الإكوادور علي حلقة النار في المحيط الهادي كما تشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر، ويضربها زلازل صغيرة وكبيرة مدمرة، إذ أنه في 16 أبريل 2016 تعرضت لزلزال أسفر عن وفاة أكثر من 650 شخصا.

وضرب زلزال في عام 1906 الإكوادور وبلغت شدته 8.8 درجة، وزلازل آخر بالقرب من الحدود مع بيرو في عام 1942 وبلغت قوته 7.2 درجة.

 

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بقلم أحمد عادل موسى