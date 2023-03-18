زلزال يضرب قبالة ساحل الإكوادور بقوة 6.9 درجة

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل الإكوادور اليوم السبت.

الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات

وأوضح المركز الأوروبى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، واستبعدت المصادر الأمريكية المعنية حدوث موجات المد البحري تسونامي بعد الزلزال، وفقا لشبكة يورو نيوز.

ولم يجر الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر حتى اللحظة جراء الزلزال الذي وقع قبالة ساحل الإكوادور.