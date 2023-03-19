درجات الحرارة اليوم الأحد.. برودة في الطقس وسقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث تنخفض تدريجيا وبشكل طفيف على كل الأنحاء، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتوقع بيان الأرصاد بشان حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، أن يستمر تساقط الأمطار لتكون خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس

كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق جنوب الوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد 19 مارس، جاءت كالآتي:

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12