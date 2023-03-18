حالة الطقس اليوم.. تكاثر السحب على الوجه البحري وسقوط أمطار متفاوتة الشدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات الحالية من اليوم، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومناطق من الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة الآن

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية مع نشاط للرياح سرعته 22 كم/ساعة.

وفيما يلى درجات الحرارة على باقي محافظات الجمهورية.

- القاهرة 20 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12