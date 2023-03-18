جائزة آدم حنين للنحت تحدد موعد إعلان الفائزين بالدورة السابعة

اجتمعت لجنة تحكيم الدورة السابعة لجائزة آدم حنين لفن النحت لعام 2022-2023، اليوم السبت، لاختيار الأعمال التي بلغت التصفيات النهائية وتتنافس على الجوائز، وستشارك في المعرض المقرر إقامته يوم حفل توزيع الجوائز الذي يقام يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023 بمركز الهناجر للفنون.

41 فنانا في معرض جائزة آدم حنين

وأعلنت الجائزة في بيان صحفي: أسماء الفنانين الذين سيشاركون في معرض الجائزة وهم:

1. أحمد سعيد جلال هيكل

2. أحمد مصطفى عباس.

3. آية صلاح الدين طه.

4. إيمان بركات.

5. أيمن مصطفى حسين أبوكزيم.

6. باهر جميل معزوز.

7. بيتر إساف أسخرون.

8. تسنيم محمد عياد ركابي.

9. رحاب علاء الدين يوسف النواوي.

10. ريم ياسر الحفناوي.

11. ريهام محمود أبوالعزم.

12. سارة سمير إسحق موسى.

13. سعيد منصور.

14. سلمى عباس.

15. سمر مجدي.

16. سهيلة هشام النويشي.

17. سوسنا سامح ألبرت.

18. عبدالرحمن علاء محمود العجوز.

19. عصام الدين طه أحمد محمد عشماوي.

20. كريم عادل سليم عبدالجواد.

21. ماجدة أحمد.

22. محمد عزت سيد محمد.

23. محمود سامي كشك.

24. مروة مجدي عيد عبدالغني.

25. مروة يسري ذكي.

26. مريم ماهر.

27. مصطفى أيمن مصطفى.

28. مصطفى محمد المغاوري رواش.

29. منة أحمد إسكندراني.

30. منة عادل.

31. منة مسعد عبدالرزاق عبدالحليم.

32. ميرنا إسحاق بارح أرمانيوس.

33. ميرنا وائل محمد.

34. ميسون مصطفى عبداللطيف الزربة.

35. ندى أحمد محمود عاشور.

36. ندى رءوف عياد

37. نسمة طلعت محمد فراج.

38. هدير مجدي محيي الدين.

39. هند عشري.

40. وئام علي عمر محمد.

41. يارا خالد أحمد سيد