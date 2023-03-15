انطلاق معرض للفنانات التشكيليات بمركز الهناجر في الأوبرا غدا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أبو الحسن، معرض تشكيلي بعنوان «مبدعات» بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، في السادسة مساء الخميس 16 مارس، بقاعة آدم حنين، بمركز الهناجر للفنون بساحة الأوبرا، ويمتد حتى 22 مارس الجاري.

يشارك في المعرض مجموعة من الفنانات التشكيليات وهن، أسماء محمود، البولندية إيزابيلا أخمن، لينا أسامة، دينا أنور، دينا صموئيل، دينا مدكور، رانيه اشرف، رشا البنا، راندا فخرى، ريهام أبو العزم، سارة خير، سلمى العشري، سلوى حمدي، عبير فوزي، لينا أسامة، منة الله محمد حسن، منى خليل، نجوى مدي، نهاد سعيد، نهى إلهامي، نيفين إمام، نيفين ناثان، هبه عربيه، هدير جمال، وتعده الدكتورة نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكيلية بالصندوق.

45 عملا فنيا في معرض مبدعات

تقدم الفنانات المشاركات 45 عملاً فنيا تضم مجموعة من الأعمال الفنية من التصوير الزيتي، والأكريليلك، والباستل، وفن الحلي، وفن النحت، والتى تعبر عن المرأة برؤية وأسلوب متنوع.