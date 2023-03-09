رسائل كتيبة الفنانين: مشاركة الرئيس تحول المناسبة لأيقونة مؤثرة في الأجيال الجديدة

شارك عدد كبير من الفنانين فى تقديم لوحة إبداعية متكاملة ما بين التمثيل والغناء ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

لبنى ونس: «مثلث السعادة» أولى مشاركاتي بالأعمال الوطنية وشعرت أنني جزء من كتيبة رسمية خلال التصوير

وكانت الفنانة «لبنى ونس» ضمن المشاركين فى فقرة «مثلث القيادة»، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الفعالية، وقالت لـ«الوطن»: «أنا فى قمة السعادة من لحظة إبلاغى بالمشاركة فى عمل يتحدث عن اللى ربنا كرمهم بالشهادة، فوجدته شرفاً عظيماً لأننى لم يسبق لى المشاركة فى أعمال وطنية على مدار مشوارى الفنى، والحقيقة أننى أرى أنه لا بد من تقديم أعمال وطنية طيلة الوقت، لأنها تحيى سيرة من دافعوا بأرواحهم عن أرض مصر».

وكشفت «لبنى ونس» عن كواليس تصوير الفقرة التى شاركت بها قائلة: كانت أجواء التصوير فى هذا اليوم مختلفة للغاية، وكان الشعور الذى يسيطر على الممثلين وكل من يشارك فى هذه الفقرة أننا أشبه بكتيبة فى مهمة رسمية، فكل شخص كان يشعر وكأنه جندى من جنود الوطن يسعى لتقديم أفضل ما لديه على اعتبار أن ما نقدمه هدية بسيطة للشهداء، وهى أقل بكثير مما قدموه هم فداء لوطننا الغالى.

وتحدثت «لبنى ونس» عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم هذا اليوم، قائلة «بارك الله فيه، وتحية خاصة منى له لدعمه واهتمامه بهذه المناسبة، لأن حرصه على إظهار هذا الكم من الجمال والإنسانية يُرسخ لقيم ومشاعر مميزة تؤثر للغاية فى الأجيال الجديدة وتشكل وعيهم ويبقوا فاهمين إزاى كل جندى من جنود مصر أراق دمه علشانها».

واعتبرت أن تجسيدها لشخصية أم شهيد بمثابة تحية خاصة منها لأمهات الشهداء، مضيفة: «ربنا يكون فى عونهم، فبمجرد تخيلى بأننى واحدة منهم قلبى اتخلع من مكانه، فما بالنا بمشاعرهن وهن فقدن فلذات أكبادهن، ربنا يصبر قلوبهن».

ريهام عبدالحكيم: مناسبة استثنائية لها قدسيتها وكل كلمة تغنينا بها كانت نابعة من قلوبنا

وقدمت الفنانة ريهام عبدالحكيم أغنية بعنوان «دى الحكاية» ضمن الاحتفالية، والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وبدا تأثرهم الشديد بكلماتها، كما شاركت أيضاً مع عدد من الفنانين فى تقديم أوبريت بعنوان «ماشيين الطريق».

وتحدثت ريهام عبدالحكيم لـ«الوطن» عن مشاركتها فى الندوة التثقيفية قائلة: أشعر بسعادة غامرة جراء مشاركتى فى الاحتفالية الخاصة بيوم الشهيد، لأنه يوم مهم لكل المصريين دون استثناء، وأرى أن مشاركتنا فى هذه الاحتفالية بمثابة تقدير وعرفان بالجميل لأسرة كل شهيد ضحى بنفسه فداء لهذا الوطن ولهذه الأرض».

وتابعت ريهام عبدالحكيم حديثها عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لليوم فقالت «شرفنا بالحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى اللى وجوده بيكون دعم كبير لكل أسرة شهيد وللمصريين كلهم وكنت سعيدة جداً بمشاركتى فى الغناء أمام الرئيس».

وعبرت «عبدالحكيم» عن سعادتها بالأوبريت الغنائى الختامى الذى شهد مشاركة عدد من الفنانين، منهم أحمد سعد ومى فاروق وغيرهما، وقالت: «حرصنا جميعاً على تقديم أفضل أداء، لأن هذه المناسبة استثنائية ولها قدسيتها، وبالتالى كل كلمة تغنينا بها كانت نابعة من قلوبنا جميعاً».

محمد شاهين: الغناء للشهداء شيء بسيط مقارنة بالتضحية الكبيرة التي قدموها

وشارك المطرب محمد شاهين فى تقديم أغنية خاصة بمشاركة الفنانة سارة سحاب، وتحدث عنها قائلاً: «كنت سعيداً للغاية بالمشاركة فى يوم الشهيد، لأنه يوم عظيم نثمن فيه دور الشهداء فى الدفاع عن أرض الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عيش الملايين آمنين على أرض هذا البلد».

وتابع شاهين «كنا حريصين على تقديم الأغنية على أعلى مستوى تقديراً لكل أم شهيد ولكل أسرة، لأن دى أقل حاجة ممكن نعملها واللى هتكون صغيرة مقارنة بالتضحية الكبيرة التى قدمها الشهداء، ولا نجد كلاماً يوفيهم حقهم تجاه ما قدموه لهذا الوطن الغالى، وقد تشرفت بالوقوف أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى كان الداعم الأكبر لخروج هذا اليوم بشكل مشرف يليق بهذه المناسبة العظيمة.