محامٍ بـ«النقض» لـ إيمان الحصري: التعويض بالقضايا يكفله القانون المدني

قال شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمتخصص بقضايا التعويضات، إن قيمة التعويض تحدد بشكل نسبي من حالة لأخرى، مشيرا إلى أن أساس التعويض هو موجود في القانون المدني خاصة بالمادة 163 على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض، وهي قاعدة عامة يجب أن يعلمها الجميع.

سعيد: التعويض يكون على الأضرار المادية أو المعنوية

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك أمورا شائعة ومتعارف عليها بين المواطنين كحرمان شخص من رؤية أطفاله، وهي مشكلة تقع على الحاضنة تسببت على طليقها بضرر مادي أو معنوي، ويكفل له القانون رفع قضية تخص تعويض.

واستطرد: «مسائل الإهمال الطبي فلو الطبيب أهمل طبيا مع مريض فمن حق المريض أن يعود عليه بدعوى تعويض ولكن بشرط أن يثبت أن هناك خطأ ارتكبه الطبيب، وفي حال ثبوت الخطأ التزم الشخص الذي ارتكب الخطأ بتعويض المضرور، ولازم يثبت أن هناك خطأ وقت».