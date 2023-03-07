مصرع عجوز في حادث سير بالمحلة.. صدمتها سيارة زفاف

لقيت سيدة في العقد السابع مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة زفاف، حال عبورها الطريق بالقرب من قرية شبرا ملكان، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمصرع سيدة

تلقى مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع سيدة مسنة، أثناء عبورها الطريق، بعد أن صدمتها سيارة ملاكي، أمام قرية شبرا ملكان.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع سيدة تدعى «فطومة. ا. ال.» وتبلغ من العمر 60 عاماً ومقيمة بقرية شبرا ملكان، بعد أن صدمتها سيارة ملاكي كانت تستقل عروسين، بعد انتهاء حفل الزفاف.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.