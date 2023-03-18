المشدد 10 سنوات لعامل وصاحب مغسلة انتحلا صفة ضابطي شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من «ش.ح.ي» و «ا.م.ع»، مما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالسرقة بالطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربيني، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه «أ.م.ال»، عقب سيره بالطريق العام بدائرة القسم وقيدت القضية برقم 11039 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب .

سرقة هاتف محمول من قبل لصين بالإسكندرية

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، أنه حال سير المجني علىه «أ.م.ال» مزراع، بالطريق العام، استوقفه المتهم الأول «ش.ح.ي» صاحب مغسلة، عقب ترجله من سيارة ملاكي منتحلا صفة ضابط شرطة وبصحبته المتهم الثاني «ا.م.ع» عامل بمغسلة، حال حمله سلاح مسدس ظاهر من ملابسه، وطلب من المجني عليه، بطاقة تحقيق شخصيته وتفتيشه، وتمكنا من سرقة هاتفه المحمول وفرا هاربين مستقلين السيارة محل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة.

انتحال صفة ضابطي شرطة بالإسكندرية

وبالعرض على النيابة، وتبين من التحقيقات أن المتهمين كونا عصابة إجرامية في سرقة المواطنين، كما قاموا بانتحال صفة كاذبة كونهما ضابطي شرطة، وعلى الفور تم ضبطهما وحبسهما على ذمة القضية، وأن المتهمين ارتكبا جناية وجنحة المعاقب عليهما بالمواد القانون، وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.