محافظة الإسكندرية: اللجنة العامة لحماية الطفولة تعاملت مع 168 بلاغا

تعاملت اللجنة العامة لحماية الطفولة في الإسكندرية مع 108 بلاغات طفل في خطر و8 بلاغات خطر جسيم و52 بلاغ خطر متوسط، بإجمالي عدد 197 طفلا وتم التعامل مع كل البلاغات بشكل فوري، وتم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة في عدد 76 قضية، وتم تقديم الدعم اللازم لهم، وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلَا عن استقبال والتعامل مع عدد 87 بلاغ طفل معرض للخطر، وتقديم كل الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.

وجرى عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كل أعضائها من الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة حالات الأطفال المعرضين للخطر المحدق وعمل دراسة حالة لهم من شأنها إزالة الخطر الواقع علي الطفل.

ندوتين بمنطقة الحضرة الجديدة

ونفذت الوحدة الفرعية بحي وسط ندوتين بمنطقة الحضرة الجديدة لـ60 فرد من أولياء الأمور وندوة بقريه أبيس الثامنه ل150 من أهالي القرية، كما نفذت الوحدة الفرعية بحي عامرية أول مبادرة عام دراسي بدون تسريب وبدون عنف استهدفت 26 طفل بمدرسة ام سلمة.

ونفذ حي ثان المنتزة فعاليات برنامج «بساطة لدعم الاقران»، وتم تكريم الطالبات الذين اجتازوا البرنامج وذلك بديوان عام الحي واستهدف البرنامج عدد 37 طفل في المرحلة العمرية من 12 إلى 16 سنة، ونظم الحي قافلة شاملة بمقر مؤسسة سواعدنا الخيرية بطوسون بالتعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المدني، وتم الكشف علي 147 حالة.

وشاركت لجنة حماية الطفل بحي العجمي في القافلة الطبية التى تمت في مسجد الكريم، وجمعية خليك ايجابي، وجمعية منشية العلما، وجمعية أبناء اهالي العامرية، واستهدفت 100 طفل، وشاركت الوحدة الفرعية بحي الجمرك في ندوتين بمركز النيل للإعلام بحضور الشيخ إبراهيم الجمل عن الإرشاد الأسري والتربية الإيجابية استهدفت 90 فرد.

واستهدف حي أول المنتزه 150 طالبة وثان منتزه 160 طالبة وحي شرق 150 طالبة، وحي وسط 160 طالبة وحي العجمي 70 طالبة، وحي غرب 100 طالبة في إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوائر الحكي- دوي».

جاء ذلك في إطار تكليف المحافظ

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار تكليف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بتكثيف ومواصلة مجهوداتها لتعزيز وحماية الاطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والتمييز.