أمطار المنصورة مستمرة وانخفاض في درجات الحرارة ليلا

استمرت أمطار المنصورة بمحافظة الدقهلية في السقوط الغزير مساء اليوم ضمن عدد من المناطق التي تعرضت للأمطار اليوم صاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة مع تكاثر الغيوم.

أمطار المنصورة يصاحبها نشاط للرياح

بلغت درجات الحرارة أثناء سقوط أمطار المنصورة الصغرى 16 والكبرى 21، كما من المتوقع أن يشهد نشاط الرياح مصحوبة ببرودة في الطقس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.

طقس شديد البرودة ليلا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والعربية ومدن القناة وخليج السويس، وحتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس دافئ على محافظات جنوب البلاد، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الجمهورية وكانت أمطار المنصورة بالدقهلية ضمن المحافظات التى تعرضت للأمطار.

كما أكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه أمطار المنصورة وباقي المناطق في أنحاء المحافظة، في حال تجمعها بالشوارع والميادين ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال.