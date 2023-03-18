أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في المنصورة

شهدت مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المناطق بالمدينة صاحبها برودة شديدة مع تكاثر الغيوم.

وتبلغ درجات الحرارة في مدينة المنصورة الصغرى 16 والكبرى21، كما من المتوقع أن يشهد نشاط الرياح مصحوبة ببرودة في الطقس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.

حالة الطقس اليوم

وأوضح هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والعربية ومدن القناة وخليج السويس، وحتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس دافئ على محافظات جنوب البلاد، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

تقلبات الطقس في الدقهلية

كما أكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال.