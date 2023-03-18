قتلى وجرحى في زلزال الإكوادور.. عمقه 80 كيلومترا

أسفر زلزال ضرب سواحل الإكوادور اليوم السبت، بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر عن 4 قتلى على الأقل وعدد من الإصابات والدمار.

وجرى تسجيل الزلزال في الساعة 17.12 بالتوقيت العالمي، ويقع مركز الزلزال على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور، وعلى عمق 80 كيلومترا وفقا لما أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا

وركض الناس في شوارع المدينة، بسبب الزلزال القوي، وسجلت هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.5 درجة على عمق 44 كيلومترا غرب الإكوادور، وشعر السكان بالزلزال في أجزاء مقاطعة غواياس وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقالت تقارير: «في غواياكيل، أٌجبر الناس على النزول إلى الشوارع، وانقطعت الكهرباء عن بعض مناطق المدينة، كما شعر السكان بالزلزال في مقاطعات أورو ولوس ريوس وازميرالدا».

وأفادت صحيفة إل يونيفرسو، بتسجيل إصابات وأضرار في المباني والسيارات بسبب الزلزال الذي ضرب المدينة.

وبحسب صحيفة سيمانا المحلية، نقلا عن بيانات من رجال الإنقاذ، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم.