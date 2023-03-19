شاب يقتل عمه لسرقة 800 جنيه.. تفاصيل جديدة في جريمة حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس شاب 45 يومًا لاتهامه بقتل عمه داخل منزله بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، لسرقته 800 جنيه كانت بحوزته، وأمرت بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له لبيان تعاطيه أو من عدمه، كما استعجلت النيابة التحريات حول الواقعة.

شخص مقتول داخل شقته

أحداث الواقعة التي ظلت حديث الساعة لأيام معدودة، كانت تفاصيلها في بلاغ للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بالعثور على شخص مقتول داخل شقته، بمنطقة كفر العلو دائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل يرتدي كامل ملابس، وتوجد آثار إصابات بالرأس، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه، وأمكن ضبطه وتبين أن المتهم ارتكب الجريمة للاستيلاء على 800 جنيه، كانت مع المجني عليه.

تعرف على عقوبة القتل العمد

وقال سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل العمد وفق القانون: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».