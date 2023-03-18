حالة الطقس في أول أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس

قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان، تبدأ التوقعات الفلكية والحسابات حول موعد شهر رمضان، ويهتم الكثيرون بمعرفة حالة الطقس في أول أيام رمضان ودرجات الحرارة المتوقعة حيث لا يحب العديد من الأشخاص الصيام في أجواء حارة ويفضلون الطقس البارد.

وتعلن دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان ورؤية الهلال بعد استطلاع الهلال يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إعلان أول أيام شهر رمضان أحد يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين.

حالة الطقس أول أيام رمضان

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في أول أيام رمضان، إذا يسود خلال يومي الأربعاء والخميس، طقس بارد مائل للبرودة إلى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تنشط تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة أول أيام رمضان كما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 22 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية الشرقية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 23 مارس 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.