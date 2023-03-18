منصة «watch it» تكشف عن مشهد جديد من مسلسل «جعفر العمدة» لمحمد رمضان

حرصت الصفحة الرسمية لمنصة «watch it»، على الترويج لمسلسل «جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل، الذي يتبقي عليه أيام قليلة.

منصة «watch it» تروج لمسلسل جعفر العمدة

ونشرت منصة «watch it»، صورة من مسلسل جعفر العمدة، ومحمد رمضان يقول: «19 سنة بقول هانت ومفيش حاجة بتهون، أنا عملت إيه في حياتي غلط»، وعلقت الصفحة عليها: «يا ترى جعفر عمل إيه في حياته غلط؟ انتظروا مسلسل جعفر العمدة على WATCH IT رمضانك عندنا».

محمد رمضان ينشر جزءا من أغنية أنا كبيرها

وكان محمد رمضان، كشف عن تفاصيل الأغنية الدعائية الثانية لمسلسله «جعفر العمدة»، المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023 بجانب عدد كبير من الفنانين عن طريق نشره جزءا من الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «دلوقتي أنا كبيرها، الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل جعفر العمدة غناء إسماعيل الليثي.. شكرا يا سمعة على هديتك الحلوة، ثقة في الله نجاح».

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من محمد رمضان، ومنة فضالي، ومي كساب، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والمسلسل من إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم مجموعة من الشباب الصاعد.