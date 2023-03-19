يوسف الحسيني: مصر تسعى لتصفير أزمات المنطقة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن القيادة السياسية لديها قدر مذهل ورائع من المرونة السياسية وحصافة وحكمة اتخاذ القرار والقدرة على قياس كل شيء ووضعه في موضعه السليم، طبقا للوضع الزمني والشكل التاريخي والوضع الاقتصادي.

الحسيني: مصر تعمل خلال الـ8 سنوات على إنهاء المشكلات

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه لبرنامجه «التاسعة»، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الدولة المصرية طيلة الوقت لا تريد افتعال الأزمات أو المشكلات: «أنا بعتقد أن مصر بتشتغل بقوة خلال الـ8 سنوات الماضيين على تصفير أزمات المنطقة، وأن تكون المنطقة خالية من الأزمات».

قدرة حقيقية لمصر

واستطرد: «الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أكثر من مرة إحنا مش عايزين اشتعال لأي مواقف في المنطقة أيا كانت الظروف، ولازم يكون عندنا قدرة وإرادة حقيقية لإخلاء المنطقة من الأزمات لأن المنطقة بها الكثير من الفرص للنمو».