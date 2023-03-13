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«التنمية الحضرية» لـ يوسف الحسيني: مسجد عمرو بن العاص جاهز لاستقبال المصلين برمضان

كتب:

محمد عزالدين
03:25 ص | الإثنين 13 مارس 2023
مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إنه يجرى ترسيخ أصل القاهرة التاريخية من خلال عمليات التطوير، سواء كانت باب زويلة أو درب اللبانة أو المشهد الحسيني أو منطقة الحاكم بجانب سور مجرى العيون وبحيرة عين الصيرة والخيالة. 

السير وفقا للمخططات

وأضاف «صديق»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المراحل الجاري تطويرها تسير وفقا لمخططات موضوعة بداية من مثلث ماسبيرو وميدان التحرير وعبدالمنعم رياض والقاهرة الخديوية والسيدة زينب وروضة السيدة 1 و2 ثم سور مجرى العيون والخيالة وبطن البقرة.

ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات عبارة عن نقاط ستلتحم مع بعضها البعض في النهاية، لتصل القاهرة للصورة المراد لها، وإحياء العاصمة الأصلية، كما جاري إنشاء حديقة على مساحة 500 فدان.

وأوضح أن رئيس الوزراء أشار إلى أن صلاة التراويح ستقام في مسجد عمرو بن العاص، منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، والجاري تطويره حاليا.

موعد الانتهاء من حدائق الفسطاط

وأشار إلى أنه يوجد خطة بديلة لأي مشروع يجرى تنفيذه، ولكن الأساس هو الحفاظ على السقف الزمني المحدد، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع حدائق الفسطاط في نهاية 2023.  

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