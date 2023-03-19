يوسف الحسيني: نجحنا في استرداد طابا بالحرب والدبلوماسية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الزيارات المتبادلة ما بين وزير الخارجية المصري ونظيره التركي تأتي في إطار ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من مرة بان تكون المنطقة المحيطة بنا خالية من الأزمات، حيث إن المنطقة بها الكثير من الفرص للنمو.

الحسيني: تم استرداد جزء من طابا بالمفاوضات الدبلوماسية

أضاف «الحسيني»، خلال تقديمه لبرنامجه «التاسعة»، المذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن ذكرى استرداد طابا، وهي المناطق التي استرجعتها الدولة المصرية إما بالحرب بعد انتصارنا في 6 أكتوبر 1937، وجزء أخر جرى استرداده بالمفاوضات والدبلوماسية والقانون.

واستطرد: «بقدر ما تبدو المفاوضات أمرا هادئا وناعما إلا أن المفاوضات في استرداد طابا كانت شرسة وليس فيها هزار، وفريق التفاوض المصري خاض مجموعة من المعارك شديدة الصعوبة والشراسة، وما ضاع حق وراءه مطالب».