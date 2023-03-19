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12 قتيلا جراء زلزال بقوة 6.5 ريختر في الإكوادور

كتب:

حسن رمضان
12:24 ص | الأحد 19 مارس 2023
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

لقي  12 شخصا مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الإكوادور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة «جواياس» الساحلية،  مضيفة إن المركز على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب «جواياكيل».

صدوع في مبان ومنازل في «جواياكيل»

وسجلت السلطات في الإكوادور صدوعا في مبان ومنازل في «جواياكيل»، وانهيار بعض الجدران.

وأمرت السلطات الإكوادورية، بغلق 3 أنفاق، فيما أجرت السلطات، المواطنين من وسط «جواياكيل». ودعا رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، عبر «تويتر»، السكان إلى الهدوء.

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بقلم حسن رمضان