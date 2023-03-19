12 قتيلا جراء زلزال بقوة 6.5 ريختر في الإكوادور

لقي 12 شخصا مصرعهم جراء زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب الإكوادور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة «جواياس» الساحلية، مضيفة إن المركز على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب «جواياكيل».

#ECUADOR#URGENTE Evacuación en el centro de Guayaquil tras el #sismo de magnitud preliminar 6.7. El epicentro se localizó a 6 km al NNE de Baláo, a una profundidad de 65,7 kilómetros. #RochexRB27#earthquake #Terremoto #Temblor https://t.co/sR3VBThEsQ pic.twitter.com/PaXS8fQbDb — Rochex Rababel Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 18, 2023

صدوع في مبان ومنازل في «جواياكيل»

وسجلت السلطات في الإكوادور صدوعا في مبان ومنازل في «جواياكيل»، وانهيار بعض الجدران.

وأمرت السلطات الإكوادورية، بغلق 3 أنفاق، فيما أجرت السلطات، المواطنين من وسط «جواياكيل». ودعا رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، عبر «تويتر»، السكان إلى الهدوء.