القصة الكاملة لميراث الدم ومقتل شاب على يد شقيقه في سوهاج

لم تشفع صلة الدم بين شقيقين بمحافظة سوهاج، وأواصر القربى حتى مزق أحدهما الأخر، ليريق دم شقيقه الذي يحمل معظم جيناته وصفاته الوراثية، لخلافات الميراث بينهما.

بعد رحيل الوالد وترك الشقيقين ، ليحاول كل منهما الاستحواذ على ميراث الأب بحجة العمل بتجارته والأرض الزراعية، ليحتدم الخلاف لرغبة كل منهما بأحقيته بنصيب الأسد من الميراث والاستحواذ عليه وفقا للمحضر الرسمي.

تفاصيل واقعة خلافات الميراث

نشبت المشاجرات بينهما وأصبح شجارهما معتادا، للجيران والأقارب، مع بداية شهر مارس من العام الماضى 2022، واحتدم النقاش بينهما حول الميراث، ليتطور إلى مشاجرة كالعادة واعتقد الجميع أنها مشاجرة ستنتهي بجدال لفظي فقط.

طعنة نافذة بالقلب

استل المدعو «ن.ع» الشقيق الأكبر سلاحا أبيض «سكين» وقتل شقيقه بتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة من الجسد، بدأها بطعنة بالصدر أصابت قلب الشقيق المجنى عليه، وأردتة قتيلا.

المتهم سلم نفسه للشرطة

سقط مدرجا بدمائه وسط ذهول الحضور وصدمة شقيقه الذي أصابه الندم على فعلته، وأخطر الأهالس والجيران الشرطة وسلم الشقيق المتهم نفسه لمركز شرطة جرجا، وتم نقل الشقيق المجني عليه لمستشفى جرجا العام لمحاولة إسعافه ولكنه وصل جثة هامدة حيث اخترقت السكين القلب وفقا لتقرير الطب الشرعى للحالة.

المشدد 5 سنوات لشقيق القاتل

وضاع الميراث ما بين الشقيقين القتيل والمقتول، حتى أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على القضية بالسجن المشدد 5 سنوات على الشقيق المتهم.

الإخطار الأمني وبلاغ الواقعة

وكان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد بقتل المدعو «م.ع» حيث قتله شقيقه الأكبر «ن.ع» عمداً مع سبق الإصرار، مستخدما سلاحاً أبيض «سكين» بغير ترخيص وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية لمحكمة الجنايات.