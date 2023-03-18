المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة قتل آخر لخلافات مالية في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بقتل عامل آخر، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين علي، وإبراهيم مرتضى إبراهيم، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تفاصيل الواقعة والإخطار الأمني

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من العام الماضي 2022، عندما أقدم المدعو «م.ج» عامل على قتل المجني عليه «ح.أ» عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمركز سوهاج، حيث بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض أداة عصا شوم، وما إن ظفر به المتهم حتى قام بالتعدي عليه بالضرب بواسطة أداة قاصداً قتله وإحداث إصابته التي أودت بحياته إلى مفارقة الحياة.

خلافات مالية وراء الواقعة

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن المشدد 5 سنوات.