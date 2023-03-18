المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة قتل شقيقه لخلافات على الميراث في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه بقتل شقيقه عمدا بسبب الخلاف على الميراث بينهما، بمركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام .

تفاصيل الواقعة الإخطار الأمني

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من عام 2022 ، عندما قام المدعو «ن.ع» بالمعاش بقتل شقيقه المدعو «م.ع» عمداً مع سبق الاصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض «سكين» بغير ترخيص، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض التي أصابت صدره، قاصداً من ذلك قتله، بسبب خلافات الميراث المستمرة بينهما، منذ وفاة ووالدهما ورغبتعما بتقسيم الميراث، ووفقا لوصف المتهم للواقع بالمحضر الرسمي، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم، على المتهم بالسجن المشدد سنوات.