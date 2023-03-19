زيلينسكي: اتفاق «سويدي بولندي» على مساعدة أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ستتلقى مساعدة عسكرية جديدة من كندا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا، مشيرا في فيديو عبر «تليجرام»، عقب اجتماع في «صيغة رامشتاين»، إلى أن السويد وبولندا اتفقتا على مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد زيلينسكي، بشكل منفصل أنه تم التوصل إلى قرار ضروري للغاية مع «ستوكهولم» بشأن قذائف المدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم، مضيفا أن هناك أيضا قرار بشأن طائرات«ميج» من سلوفاكيا.

وفي وقت سابق، طالب مئات الأشخاص، محتشدين في «ساحة لافاييت» خارج الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» بالتزامن مع الذكرى الـ20 لغزو الولايات المتحدة للعراق، «واشنطن» بوقف المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، والتخلي عن السياسة العسكرية والعقوبات، وحل حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وحمل المتظاهرون المشاركون في المسيرة التي نظمها «التحالف الوطني المتحد المناهض للحرب»: لافتات «قل لا لحروب الولايات المتحدة التي لا تنتهي»، و«من أجل السلام، حلوا الناتو».

من جانبه، قال المكتب الصحفي التابع لسلاح الجو البريطاني في بيان، إن طائرتين «يوروفايتر تايفون» من سلاح الجو البريطاني والألماني، انطلقت، أمس الأول الجمعة، نحو مجموعة من طائرات روسية «تو 134»، «أنطونوف 12» ومقاتلتان من طراز «سو-27» عندما اقتربت من حدود المجال الجوي الإستوني.

مقترح روسي بمنح الجنسية للأطفال الذين ولدوا خارج البلاد

وفي روسيا، يعكف «الدوما» على إعداد مشروع قرار يسهل منح الجنسية، بناء على مقترحات تقدمت بها مفوضة «حقوق الإنسان» تاتيانا موسمالوكوفا إلى لجنة معنية في المجلس.

وتضمن المقترح، منح الجنسية للأطفال الذين ولدوا خارج البلاد من أبوين أحدهما مواطن من «روسيا الاتحادية».

60 يوم جديدة في مبادرة «حبوب البحر الأسود»

اقتصاديا، أخطرت «موسكو» جميع أطراف بمبادرة «حبوب البحر الأسود»، المعروفة باسم «صفقة الحبوب» من مواني البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوماً،حتى 18 مايو المقبل، مشيرة إلى أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بعد إحراز تقدم ملموس بشأن مسألة تصدير الأغذية والأسمدة الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.