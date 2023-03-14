زيلينسكي: مستقبل أوكرانيا يعتمد على نتيجة المعارك شرق البلاد

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مستقبل أوكرانيا يعتمد على نتائج المعارك في شرق البلاد.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن الأمور صعبة جدا في الشرق الأوكراني ومؤلمة للغاية، مؤكدا ضرورة تدمير القوة العسكرية للقوات الروسية.

وتستمر المعارك في باخموت، وفقا لما أفادت هيئة الأركان الأوكرانية، منوهة إلى أن القوات الروسية لا تتوقف عن محاولات الاستيلاء على المدينة.

الأوضاع فى باخموت

وأعلنت القوات الأوكرانية، أمس، أنها تخوض معارك عنيفة للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ الصيف رغم تكبّدها خسائر فادحة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إن وحدات هجومية تابعة لـ«فاغنر» تهاجم من اتجاهات عدة في محاولة لاختراق دفاع قواتنا.

وأضاف «سيرسكي»، أن القوات الأوكرانية تُلحق خسائر كبيرة بالعدو في هذه، وأنه تم صد محاولات الاستيلاء على المدينة بنيران المدفعية والدبابات.

وأوضح يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة «فاغنر»، والذي يقاتل رجاله على الخطوط الأمامية لهذه المعركة، «كلّما اقتربنا من وسط المدينة، ازدادت المعارك قسوة، وكان هناك استخداما للمدفعية».

وأشار إلى أن قواته تواجه مقاومة شرسة، قائلا «الوضع في باخموت صعب، صعب للغاية. العدو يقاتل من أجل كل متر»، منوها إلى أن الأوكرانيين يلقون باحتياطات لا نهاية لها في المعركة.

معارك شرسة فى شرق البلاد

يشار إلى مدينة باخموت تحولت إلى مركز للمعارك على الجبهة الشرقية في أوكرانيا.

وبدأت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير 2022، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.