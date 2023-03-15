وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لبوتين بهزيمة أوكرانيا وسنواصل دعم كييف

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الطائرات الروسية قامت بعمل متهور فوق البحر الأسود، والطائرات الأمريكية المسيرة ستواصل التحليق في إطار القانون الدولي.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها لن يسمحوا لبوتين بهزيمة أوكرانيا، وسنواصل تقديم الدعم لكييف.

وتابع بأن روسيا عليها تشغيل مقاتلاتها بطريقة احترافية وآمنة، لافتًا إلى أن روسيا تريد توريط أوكرانيا في حرب استنزاف.

وذكر أن الولايات المتحدة تعمل على تدريب الجنود الأوكرانيين للتحكم بالأسلحة الجديدة.

بدوره، قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، إن وزراء 50 دولة تعهدوا على تقديم الدعم الحيوي لأوكرانيا.

ميلي: أمريكا ستواصل دعمها لأوكرانيا

وأضاف «ميلي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، نقلته «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الدعم لأوكرانيا؛ لضمان تمكنها من الدفاع عن نفسها.

وأوضح رئيس الأركان الأمريكي أن الناتو ومجموعة الاتصال الدولية وأوكرانيا متحدون ضد روسيا التي ستظل معزولة ومخزوناتها العسكرية تتراجع بسرعة، مؤكدًا أن موسكو تتكبد خسائر بشرية كبيرة في معركة باخموت.

ويرى «ميلي» أن الرئيس الروسي بوتين بإمكانه أن ينهي الأزمة اليوم، وعليه إنهاؤها.