استعدادات أمنية لمواجهة احتجاجات محتملة لـ أنصار ترامب في أمريكا

تستعد الشرطة الأمريكية، لمواجهة احتجاجات محتملة على خلفية نداء وجهه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب «76 عاماً» لمناصريه ودعوته لهم للاحتجاج، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأمس السبت، قال ترامب، إنه يتوقع اعتقاله، بعد غد الثلاثاء، داعيا مؤيديه للخروج والتظاهر ضد ذلك، وقال عبر «تروث سوشيال»:«تظاهروا! استعيدوا بلادنا!».

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يصف مكتب المدعي العام بالفاسد

وصف ترامب، مكتب المدعي العام بـ«منطقة مانهاتن» بالفاسد والمسيس للغاية.وقالت إدارة «شرطة نيويورك» لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إنها في حالة تأهب مستمر واستعداد.

وكانت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي السابق، قد يواجه اتهامات فيما يتعلق بدفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة 2016 لـ ستورمي دانيلز «ستيفاني كليفورد» مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة، فيما نفي ترامب الأمر العلاقة والإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

من جانبه، قال مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير إيلون ماسك، إنه إذا وجهت لائحة اتهام تقضي باعتقال ترامب، فإن ذلك سيساعده على تحقيق نصر ساحق في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024.

مكارثي: المدعي العام بـ«منطقة مانهاتن» يسعى لانتقام سياسي

في حال وجه مدعي عام مانهاتن اتهامات لـ ترامب، فإنه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة، فيما اعتبر رئيس «مجلس النواب» كيفن مكارثي أن المدعي العام بـ«منطقة مانهاتن» يسيء استخدام السلطة ويسعى لانتقام سياسي.

وأضاف مكارثي، عبر «تويتر»، أنه قام بتوجيه اللجان ذات الصلة للتحقيق على الفور فيما إذا كانت الأموال الفدرالية تستخدم لتخريب الديمقراطية الأمريكية عبر التدخل في الانتخابات من خلال الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال زعيم حزب «وطنيون» الفرنسي فلوريان فيليبو، في تغريدة، إن الرئيس الأمريكي السابق قد يُعتقل بسبب حديثه ضد الحرب العالمية، مضيفا عبر «تويتر»: «السبب الحقيقي هو أنه الشخص الذي يمكنه تدمير العولمة ويعارض اندلاع الحرب العالمية الثالثة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.