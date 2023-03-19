خبير مؤسسي لـ يوسف الحسيني: تحويل المخلفات لطاقة أصبح ضروريا

قال يوسف محمد، خبير مؤسسي ورائد الأعمال، إن المخلفات التي يخرجها المواطنون من منازلهم كان يتم التخلص منها بطرق آمنة، فيما كانت دول أخرى تقوم بحرقها، غير أن العلم الحديث اكتشف في النهاية أنه من الممكن الاستفادة من تلك المخلفات عبر تحويلها لطاقة.

محمد: يتم تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وحرارية

وأضاف «محمد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن التطور والتوعية بخطورة التغيرات المناخية كان له عظيم الأثر في إقامة مصانع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكلفة 150 مليون دولار، حتى كان أحد المشروعات الهامة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية وحرارية.

فرص كبيرة في مصر

وأوضح أن تحويل المخلفات إلى طاقة يكون عبر 20% من حجم المخلفات تلك فقط، مشريا إلى أن المجال لا يزال مفتوحًا ويحتاج للكثير من المستثمرين والمشروعات الصغيرة، حيث إنه لابد من استغلال الفرصة لأن العالم كله يوجد به ركود، وفي مصر يوجد فرص أعمال كثيرة.