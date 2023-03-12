«زراعة النواب» تناقش إهدار مياه النيل وصرف مخلفات الصرف الصناعي

تواصل لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تناقش، خلال الاحتماع الثالث، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي عبدالعزيز سيف، بشأن المطالبة باستغلال مساحة 16 قيراط المقام عليها مبنى الجمعية الزراعية المتوقفة عن العمل بعزبة زكي مركز بنها محافظة القليوبية في إنشاء مجمع مدارس لخدمة أبناء المنطقة.

لجنة الزراعة بمجلس النواب

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فايد، بشأن بيع قطعة أرض تتبع الإصلاح الزراعي بالمزاد بمركز بسيون محافظة الغربية بالمخالفة للقانون واللوائح، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن المطالبة بإنشاء مجمع زراعي متكامل بقرية المقاطعة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للبدء في تنفيذ سقالة لتخفيف الضغط عن بوغاز عزبة البرج لعدم وجود ميناء للصيد في دمياط رغم وجود ثلثي أسطول الصيد به، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عبدالوهاب محمد، بشأن تضرر أهالي مدينة ميت أبو غالي ومنطقة حوض الغانم 26 بمحافظة دمياط من عدم عمل مصرف غيط البلد بكفاءة وتعرض منازلهم للغرق.

مجلس النواب

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تدبير الاعتماد المالي اللازم لسرعة إحلال وتجديد كوبري العامرية المار على مصرف زفتى والمدخل الرئيسى لقرية العامرية - مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

كما تناقش اللجنة اليفوم طلب الإحاطة المقدم من النائبة ايفلين متى بطرس زخاري، بشأن إهدار مياه نهر النيل لوجود فتحات متكررة على طريق كورنيش المعادي - حلوان بمنطقة كوتسيكا حيث تقوم عربات الفناطيس بنقل المياه لمنطقة شق الثعبان دون رقيب ولا محاسبة.

وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده، بشأن صرف مخلفات المصانع في مدينة الواسطي على الترع الحارة لري أراضي جنوب العياط - جيزة.