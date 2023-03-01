رفع 28 ألف طن مخلفات صلبة في حملة نظافة مكبرة بالإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية، حملة نظافة مكبرة بالأحياء؛ للحفاظ على المظهر الجمالي لعروس البحر وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين؛ ما أسفر عن رفع 28 ألف طن مخلفات صلبة، وما يقرب من 103 آلاف كيلو من المخلفات الطبية خلال أسبوع.

سكرتير عام محافظة الإسكندرية تتابع أعمال رفع القمامة

وتابعت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع الشركة أعمال رفع القمامة من الشوارع، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها ضمن الإجراءات الوقائية.

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات النظافة

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، شدد اللواء محمد الشريف، المحافظ على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول، مؤكدًا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها أمام أهلها وزوارها.