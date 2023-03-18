يوسف القعيد: استرداد طابا كانت معركة الشبر الأخير من أرض مصر وتحريرها

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إنّ‎ ‎استرداد طابا كانت معركة الشبر الأخير من ‏أرض مصر وتحريرها من العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية تذكر تلك المعركة ‏وتعريفها للأجيال التي لم تعاصرها كونها مسألة أساسية ومصيرية في تاريخ ‏الوطن، مشيرًا إلى أن «حبة تراب واحدة من أرض مصر تستحق كل هذا العناء التي ‏بُذل».

عشت تحرير التراب الوطني بالكامل

‏أضاف القعيد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة ‏الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّه ‏كان متواجدًا في القاهرة وقت استرداد طابا، لافتًا إلى أنه كان في الجيش المصري ‏أثناء حرب 73، موضحًا: «عشت تحرير التراب الوطني بالكامل من المحتل ‏الصهيوني».‏

وأشار الكاتب والأديب، إلى أنه لا بد من تقديم التحية والتقدير لكل من كان له دور ‏في تحرير طابا من أيدي العدو الصهيوني ورفع العلم المصري عليها، متابعًا: «كنا ‏نواجه ومازالنا وسنظل نواجه عدو لكل ما هو مصري، وكان ذلك من أكثر الصعاب ‏التي واجهت مصر في معركة استرداد طابا».‏

أيام استرداد طابا جميلة

وتابع: «أيام استرداد طابا جميلة وعظمية ونادرة، ويجب علينا تحية كل من دافع ‏عن هذا الوطن وتفاوض من أجل مصر وكل من اعتبر أن حبة رمل واحدة تساوي ‏الوطن بأكمله».‏