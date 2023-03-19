أخبار تهمك.. عودة الأجواء الشتوية وكتل هوائية من أوروبا وزلزال الإكوادور

تنشر «الوطن» لمتابعيها أهم وأبرز الأحداث التي وقعت خلال الساعات القليلة الماضية في مصر والوطن العربي والعالم، في السطور التالية.

عودة الأجواء الشتوية بالمحافظات الساحلية

أكد الدكتور عبد الله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن اليوم سوف يسود طقس مائل للبرود نهاراً وقارس ليلاً، بينما تشهد المدن الساحلية والمناطق الشمالية للبلاد من التقلبات المناخية وعدم استقرار، وسط منخفض جوي يضرب تلك المحافظات، كما يصاحب ذلك نشاط كبير للرياح عاتية ورمال علي بعض المناطق، وسط وسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وعودة للأمطار الشتوية.

وأشار علام في تصريح لـ«الوطن» أن الأحد طقس بارد علي المحافظات الساحلية وسقوط أمطار في مطروح، وكفر الشيخ، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، كما يشهد نهاراً طقسا متقلبا ما بين أمطار متقطعة، وهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال

كتل هوائية قادمة من أوروبا

كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر الأحمر، تتسبب في انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيسهم بشكل كبير بالشعور بانخفاض درجات الحرارة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الكتل الهوائية وتأثيرها على الجو.

وجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر الأحمر، بداية من اليوم ولمدة 72 ساعة هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب محافظات القاهرة، حسبما ذكرته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الكتل الهوائية القادمة من أوروبا، أصبحت كتلا هوائية شمالية، مع وجود امتداد منخفض جوي على سطح البحر الأحمر المتوسط، وهذا يسبب انخفاض درجات الحرارة، حسب تعبير دكتورة منار خلال حديثها مع «الوطن».

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الإكوادور إلى 14 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزالين ضربا جنوب الإكوادور، إلى 14 شخصا على الأقل و381 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، ضرب زلزالان بقوة 6.5 و4.8 درجة على مقياس ريختر جنوب الإكوادور بقارة أمريكا الجنوبية.

وسجلت السلطات الإكوادورية، في وقت سابق، صدوعا في مبان ومنازل في مدينة «جواياكيل»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

7 وظائف حكومية شاغرة بقطاع النقل البحري

أعلن قطاع النقل البحري بوزارة النقل عن 7 ظائف خالية لشغل مناصب مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، مدير إدارة التطوير المؤسسي، مدير إدارة وتنمية المواهب، مدير إدارة الاستحقاقات والمزايا، مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات، مدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني، مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور ترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوب شغلها بقطاع النقل البحري من حيث المهارات المطلوبة والمستندات وطرق التقديم لها.

تشمل المهارات المطلوبة لشغل وظيفة النقل البحري، اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبرامج وزارة التخطيط، واللجنة القومية لإدارة الأزمة والكوارث، بالاتفاق مع الجهاز المركزي