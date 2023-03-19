مصرع سيدة في حريق منزل بسبب تسرب غاز بسوهاج

لقيت ربة منزل في ناحية عزبة عامر دائرة مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، مصرعها عقب إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمستشفى المراغة المركزي، وتبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوفاة ربة منزل في حريق نشب بمنزل بدائرة مركز شرطة المراغة، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخماده، وتمت عملية التبريد للحد من انتشاره ووصوله للمنازل المجاورة.

نشوب حريق في منزل

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قادها رئيس فرع بحث الشمال، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، بنشوب حريق بمنزل بناحية عامر دائرة مركز المراغة، وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ملك المدعوة «بخيتة ا ع م»، 65 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ونتج عن الحريق وفاة مالكة المنزل إثر إصابتها بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وبسؤال شقيقها المدعو «محمد ا ع م»، 70 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، أقر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز مع وجود مصدر حراري، مؤكدا احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.