تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخين.. حلقا على بعد 620 كيلو مترا

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وكشف الجيش في «سول»، تفاصيل عملية الإطلاق الجديدة منجانب «بيونج يانج».

عملية إطلاق صاروخا كوريا الشمالية من «جانجيون»

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إنها رصدت عملية إطلاق صواريخ كوريا الشمالية، من منطقة «جانجيون» بمقاطعة «هوانجهاي الجنوبية» بين الساعة 7:41 صباحًا والساعة 7:51 صباحًا.

وأشار الجيش الكوري الجنوبي، إلى تحليق الصواريخ على بعد 620 كيلو متر، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكان مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، قال في وقت سابق، إن استفزازات كوريا الشمالية لن تمنع «واشنطن» من الحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية.

«الأركان المشتركة» تحث الشمال على وقف عمليات الإطلاق

وأضافت «الأركان المشتركة» في رسالة نصية إلى الصحفيين، أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، وأدانت الهيئة بشدة سلسلة إطلاق «بيونج يانج» للصواريخ الباليستية كعمل استفزازي كبير يضر بالسلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة ، ولكن أيضًا في المجتمع الدولي ، وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحثت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، «بيونج يانج» على وقف عمليات الإطلاق على الفور.

وأمس الأول الأحد، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين كروز استراتيجيين من غواصة، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن «واشنطن» لم يعد أمامها خيار آخر سوى تعزيز قدراتها الدفاعية المشتركة مع «سول».

وفي اليابان، قال مسؤول كبير بالحكومة إنه لم يتلق أي معلومات تشير إلى سقوط الصواريخ داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الأمريكي، إن التجربتين الصاروخيتين لكوريا الشمالية لا تمثلان تهديدا لـ«واشنطن» أو لحلفاء الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كوريا الجنوبية توافق على شراء مقاتلات «إف 35 أيه» بـ2.85 مليار دولار

وأمس الاثنين، وافقت كوريا الجنوبية على شراء مجموعة أخرى من مقاتلات الشبح من طراز«إف 35 أيه» بقيمة 3.75 ترليون وون «2.85 مليار دولار أمريكي» حتى عام 2028، وصواريخ اعتراضية محمولة على متن السفن من طراز«إس أم 6»، التي تصنعها شركة «رايثيون» الأمريكية للصناعات التكنولوجية كجزء من المشروع المكون من مرحلتين بقيمة 770 مليار وون، والذي سيستمر حتى عام 2031.

من المتوقع أن تشتري كوريا الجنوبية، حوالي 20 طائرة من طراز ««إف 35 أيه»، فيما أعطت إدارة «برنامج الاقتناء الدفاعي»، الضوء الأخضر لخطة أساسية بقيمة 1.55 ترليون وون لتطوير سلاح موجه تكتيكي «أرض-أرض» محمول على المركبات في الفترة من 2023 إلى 2032 وخطة تطوير بقيمة 690 مليار وون في الفترة من 2023 إلى 2030 للبحث المحلي وإنتاج صواريخ «بحر-جو».