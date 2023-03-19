كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه «بحر اليابان»

أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفقا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وفي 16 مارس الجاري، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخ باليستي عابر للقارات «هواسونج -17» من «مطار سونان الدولي» في العاصمة «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبها، قالت إذاعة «كيه بي إس»، إن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على تحليل تفاصيل الإطلاق ، بما في ذلك المدى والسرعة والارتفاع.