كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه «بحر اليابان»
كتب:
حسن رمضان
05:18 ص | الأحد 19 مارس 2023
إطلاق صاروخ كوري شمالي-صورة أرشيفية
أطلقت كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفقا لما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.
وفي 16 مارس الجاري، أطلقت كوريا الشمالية، صاروخ باليستي عابر للقارات «هواسونج -17» من «مطار سونان الدولي» في العاصمة «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.
من جانبها، قالت إذاعة «كيه بي إس»، إن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على تحليل تفاصيل الإطلاق ، بما في ذلك المدى والسرعة والارتفاع.