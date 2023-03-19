اليابان: صاروخ كوريا الشمالية الباليستي قطع مسافة 800 كيلومتر

أعلنت السلطات اليابانية، أن الصاروخ الباليستي، الكوري الشمالي، الذي أطلقته «بيونج يانج» في وقت سابق من اليوم الأحد، قطع مسافة 800 كيلومتر، ووصل إلى أقصى ارتفاع 50 كيلومترًا، مشيرة إلى سقوطه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

صاروخ باتجاه بحر اليابان

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أشار في وقت سابق، إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

احتجاج اليابان على أحدث تجربة صاروخية لـ «بيونج يانج»

وقالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنها تجري تحليلا لتفاصيل عملية الإطلاق. وف وقت لاحق، أشارت «الأركان»، إلى رصد عملية الإطلاق من منطقة «تونجتشانج ري» على الساحل الغربي للبلاد في الساعة 11:05 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، إن «طوكيو» احتجت عبر القنوات الدبلوماسية من خلال السفارة في بكين، على أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، التي تشكل تهديدا لأمن المنطقة.