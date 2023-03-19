أستاذ مناخ: مصر لديها خطة متكاملة لحماية شواطئها من تداعيات التغيرات المناخية

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ المناخ، أنّ مصر لديها خطة متكاملة لحماية شواطئها من تداعيات التغيرات المناخية، في إطار الجهود التي تبذلها وهما الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وتحقق الهدفان الثالث والرابع ويخصان التكيف مع تغير المناخ.

الاستراتيجية الثانية لمصر

وأضاف «سمعان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن الاستراتيجية الثانية لمصر هي الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتمثل نموذج ناجح جدا للعمل على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ.

يجب إيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية

وتابع أستاذ المناخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في كل لقاءاته وبخاصة COP27 أهمية الحلول في هذا الصدد، حيث تسهم هذه المشروعات في حماية المواطنين والحفاظ على حياتهم ومنع ما يسمى بالهجرة البيئية؛ فعندما تحدث ارتفاعات في مستوى البحار يمكن أن ينتقل الناس منها إلى مناطق داخلية، وبالتالي فإن هذه المشروعات ستمنع مثل هذه الأمور وستحافظ على المواطنين والمناطق العامة والتراث الثقافي والحضاري لهذه المدن.